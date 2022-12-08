События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 декабря
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|0,67 трлн йен
|-0,61 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (октябрь)
|0,909 трлн йен
|-0,064 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (3кв2022)
|-1,2%
|-0,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2022)
|1,1%
|-0,2% (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (ноябрь)
|-2%
|-25% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|12,444 млрд австрал. долл
|12,217 млрд австрал. долл (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2022)
|0,5%
|11:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|225 тыс
|230 тыс
|20:45
|CAD
|Канада — Выступление члена Совета управляющих Банка Канады /BoC/ Шарон Козицки
|21:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.12)
|567,5 млрд долл (на 25.11)
|RUB
|ФосАгро — ВОСА (реестр закрыт 11.11.2022, в заочной форме, див-ды 9м2022, реестр для выплаты — 19.12.2022)
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) + 780 (фин2021+1П2022) — див-д 2021/2022
|318 (9м2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|Газпром нефть — СД (политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО)
|RUB
|Мосэнерго — СД (скорректированные бизнес-план и ключевые показатели деятельности ПАО на 2022)
|RUB
|Распадская — СД (бюджет ПАО и его дочерних обществ на 2023)
|RUB
|Россети — СД (приоритетные направления деятельности)
|RUB
|Совкомфлот — СД (итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО за 1-9м2022, бюджет Группы на 2023 год и прогноз на 2024-2025)
|RUB
|ТГК-1 — СД (скорректированные бизнес-план и ключевые показатели деятельности ПАО на 2022, изменение инвестпрограммы-2022, определение приоритетных инвестпроектов)
https://1prime.ru/Financial_market/20221208/839096021.html