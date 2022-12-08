2022-12-08T09:22:18+03:00

2022-12-08T09:22:18+03:00

2022-12-08T09:22:18+03:00

2022

https://1prime.ru/Financial_market/20221208/839096021.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 декабря

Рынки

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Ожидаемые в четверг, 8 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50 JPY Япония — Счет текущих операций... ПРАЙМ, 08.12.2022

рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

https://1prime.ru/images/83247/14/832471470.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83247/14/832471470.jpg

https://1prime.ru/images/83247/14/832471469.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83247/14/832471469.jpg

https://1prime.ru/images/83247/14/832471468.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83247/14/832471468.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60