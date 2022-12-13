МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам во вторник утром показывает слабую разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. Позже в ходе торгов инвесторы ждут публикации статистики по инфляции в США. Рубль утром снижается к доллару, юаню и евро

По состоянию на 7.25 мск курс евро к доллару снижался до 1,0534 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0535 доллара. Курс доллара к иене рос до 137,85 иены со 137,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 105,01 пункта.

Позднее во вторник станут известны данные по инфляции в США за ноябрь. Аналитики полагают, что годовой показатель сократился до 7,3% с 7,7% в октябре. Таким образом, инфляция может показать снижение пятый месяц подряд с пиковых почти 9%, при этом показатель остается заметно выше целевого уровня в 2%.

Также на неделе пройдут заседания крупных мировых центробанков, среди которых Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Аналитики полагают, что все три регулятора поднимут ставки на 50 базисных пунктов после 75 базисных пунктов ранее. Таким образом, ставка ФРС может достичь 4,25-4,5%, ЕЦБ — 2,5%, Банка Англии — 3,5%.

Мировые центробанки склонны поднимать ставки на фоне высокой инфляции, что в то же время усиливает риски рецессии в мире.

"Все будет зависеть от показателей инфляции, будет ли ФРС менять курс или нет. С текущей ситуацией по инфляции многие основополагающие трудности, которые у нас есть сейчас, продолжатся в 2023 году", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитика UBS Group AG Си Цяо (Xi Qiao).