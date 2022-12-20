БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Биржи в Евросоюзе к концу января следующего года должны будут создать механизмы ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы по энергетике, говорится в документе Совета ЕС.

"Как можно скорее, но не позднее 31 января 2023 года, каждая торговая площадка, на которой торгуются производные финансовые инструменты, связанные с энергетикой, должна создать для каждого (такого — ред.)… инструмента механизм управления внутридневной волатильностью, основанный на верхней и нижней ценовых границах, определяющих цены, выше и ниже которых заявки не должны исполняться", — говорится в нем.

Накануне министры энергетики стран ЕС на фоне продолжающегося энергетического кризиса в регионе окончательно согласовали создание такого механизма. Он будет применяться для всех товарных деривативов, связанных с энергетикой, в том числе, на газ на крупнейшем европейском хабе TTF.

Этот механизм призван предотвратить чрезмерные движения цен в течение одного торгового дня, отмечал ранее Совет ЕС.

Кроме того, в 19 декабря министры энергетики союза согласовали создание временного механизма коррекции рынка с плавающим лимитом цены на газ. Он будет автоматически запускаться, когда цена месячного фьючерса на крупнейшем европейском газовом хабе TTF будет превышать 180 евро за МВт.ч. (около 1861 евро за тысячу кубометров) в течение трёх рабочих дней и одновременно когда эта цена будет на 35 евро выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках.

Механизм станет рабочим инструментом с 15 февраля 2023 года и будет действовать год с возможностью продления. Он будет работать на всех виртуальных площадках торговли газом в ЕС, Еврокомиссия позже сможет сделать исключения из этого правила. Механизм будет применяться к фьючерсным контрактам на месяц, три месяца и на год вперед. Он не будет работать для внебиржевых сделок.

Пока механизм активен, не будут допускаться транзакции по соответствующим фьючерсам на газ по цене выше специального динамического лимита. Этот плавающий предел будет представлять собой индикативную цену на СПГ на мировых рынках плюс 35 евро. Если такая цена на СПГ будет ниже 145 евро, динамический лимит останется равным сумме 145 евро и 35 евро, то есть 180 евро.

После активации механизма, динамический лимит будет действовать не менее 20 рабочих дней. Если он будет находится ниже уровня в 180 евро за МВт.ч. в течение трех рабочих дней, механизм будет автоматически деактивирован.