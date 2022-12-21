МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются после решения японского центробанка ослабить регулирование доходности госдолга, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Банк Японии изменил механизм контроля доходности гособлигаций

По состоянию на 7.58 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,1%, до 3070,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1970,17 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,04%, до 19088 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,14%, до 2330 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 растет на 1,2%, до 7108,5 пункта, японский Nikkei 225 сокращается на 0,66%, до 26390,5 пункта.

Во вторник центробанк Японии в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. Но при этом регулятор расширил диапазон колебаний для доходности десятилетних гособлигаций до примерно плюс-минус 0,5 процентного пункта (было плюс-минус 0,25 п.п).

Такое решение стало неожиданным для рынков, и, в частности, привело к резкому укрепления иены — почти до 4% к доллару по итогам дня. При этом, по оценке аналитиков, оно недостаточно, чтобы добавить позитива в торги.

"Это был сюрприз, очень неожиданный шаг, но сам по себе он, вероятно, недостаточен для того, чтобы действительно снизить риск для рынков", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд (Ross Mayfield).