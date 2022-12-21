МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Бельгия наряду с Люксембургом разрешила до 7 января 2023 года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Мосбиржи), заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин. НРД подтвердил получение лицензии Люксембурга на разблокировку активов

В Люксембурге зарегистрирован европейский депозитарий Clearstream, в Бельгии — Euroclear. Они из-за санкций Евросоюза против НРД заблокировали его активы, в том числе замороженными оказались принадлежащие российским инвесторам ценные бумаги.

"Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг… Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что дает это разрешение", — сказал он в ходе лекции в МГИМО.

Разрешение выдано до 7 января 2023 года, и сейчас НРД решает, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии, дав российским инвесторам право распоряжения и использования данных активов, пояснил Чистюхин.

Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов.

Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.