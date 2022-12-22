МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня впервые более чем за неделю завершил торги в плюсе. Инвесторы выкупали акции, на которых сказалось неожиданное изменение политики Банка Японии ранее на этой неделе. Правительство Японии повысило прогноз роста экономики в новом году

Акции автопроизводителей сильно выросли после того, как иена показала признаки стабилизации. Акции представителей сектора недвижимости также подросли, так как доходность долгосрочных облигаций успокоилась после резкого подъема.

Котировки акций Toshiba выросли на 4,25%, а в один момент набирали и 7,61% после того, как местные СМИ сообщили, что предпочтительный претендент на покупку компании, Japan Industrial Partners (JIP), собирается на этой неделе подписать соглашение о получении кредита в размере 10,6 млрд долларов.

Индекс Nikkei Stock Average завершил сессию с ростом на 0,46% до 26 507,87 пункта, тогда как на предыдущей сессии падал до 26 269,80 пункта. Столь низкого уровня не наблюдалось с 13 октября.

В последний раз Nikkei завершал сессию с ростом 14 декабря. Позднее он пострадал не только от ужесточения политики Банка Японии, но и от опасений насчет рецессии в США. Эксперты предрекли резкий рост цен на семь тысяч видов продуктов в Японии

"Решение Банка Японии стало большой неожиданностью, но рынки, похоже, постепенно адаптируются, — сказал Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management. — До конца года Nikkei, вероятно, будет колебаться вокруг текущего уровня около 26 500 пунктов, но в новом году внимание будет вновь сосредоточено на инфляции в США и экономических перспективах".

Более широкий индекс Topix вырос сегодня на 0,78% до 1 908,17 пункта. Наибольшего роста в составе Topix добился сектор недвижимости — его субиндекс вырос на 2,5%. Акции Mitsui Fudosan подскочили на 4,3%, а бумаги Sumitomo Realty поднялись на 3,6%.

Сектор транспортного оборудования также обратил на себя внимание, поднявшись на 1,6%. Иена стабилизировалась после скачка до максимума за 4,5 месяца во вторник. Укрепление иены снижает величину зарубежной выручки при конвертации.

Акции Toyota поднялись на 1,83%, а Nissan — на 2,15%.

Бумаги Nintendo, еще одного крупного экспортера, выросли на 1,61%.