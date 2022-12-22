МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Японская иена в четверг немного укрепилась, двигаясь к 4-месячному максимуму против доллара США, достигнутому ранее на текущей неделе, поскольку неожиданное решение Банка Японии внести изменения в механизм контроля кривой доходности гособлигаций заставил инвесторов открывать длинные позиции по японской валюте.

Как сообщает Reuters, пара доллар/иена снизилась примерно на 0,3%, до 132,09. Во вторник упала до 4-месячного минимума 130,58 после того, как Банк Японии принял решение допустить колебания доходности 10-летних гособлигаций в пределах 50 базисных пунктов от целевого уровня 0,0%, тогда как ранее допускались колебания лишь на 25 базисных пунктов.

Доллар в целом снижался после того, как в среду показал рост на 0,6% против иены, не сумев существенно восстановиться после падения на 3,8% против японской валюты во вторник.

"У иены есть значительно пространство для роста с текущих уровней, — сказал Майкл Браун, аналитик Trader X. — Думаю, пара доллар/иена может вернуться в диапазон 120-130, к уровням в районе 125 или 126, поскольку Банк Японии демонстрирует больше склонности к ужесточению политики, а рынки начинают сомневаться в риторике Федеральной резервной системы США".

Пара евро/японская иена стабилизировалась на уровне 140,24, а пара британский фунт/японская иена торговалась по 159,10. Обе пары торгуются вблизи достигнутых в конце сентября минимумов.

Доллар США был стабилен перед выходом ключевых данных США, включая окончательную оценку ВВП за 3-й квартал и отчет по первичным заявкам на пособие по безработице, которые должны дать новые ориентиры касаемо фундаментального состояния американской экономики после выхода в среду сильных данных по потребительскому доверию в США.

"Данные по потребительскому доверию говорят об устойчивости экономики на фоне более высоких процентных ставок", — сказал Стюарт Коул, экономист Equiti Capital.

"Наблюдается усиление ожиданий 'мягкой посадки' экономики США, на которую так надеются инвесторы. Это позитивно сказывается на склонности к риску", — отметил он.

Индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против других шести основных валют, включая иену, ранее упал на 0,5%, до 103,75, самого низкого уровня за неделю. На момент написания статьи индекс доллара составил 104,20.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,1%, по 1,0617, поскольку вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос сказал, что банк может повышать ставки текущими темпами "в течение некоторого периода времени" для обуздания инфляции.

Пара британский фунт/доллар упала на 0,3%, до 1,2063 после падения в среду на 0,85%, которое было обусловлено данными, указавшими на то, что экономика Великобритании находится на грани рецессии.

Экономика Великобритании в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом сократилась немного более существенно, чем ожидалось, и показатели капиталовложений компаний были слабыми, как сообщило в четверг национальное бюро статистики.

"Перспективы Великобритании остаются довольно мрачными, и нет особых причин открывать длинные позиции по фунту", — заявил Коул из Equiti Capital. При этом эксперт ожидает, что британская валюта получит некоторую поддержку в связи с дальнейшим ужесточением политики Банка Англии.

"Вполне представляю себе сценарий, при котором фунт отойдет на второй план с отсутствием достаточных оснований для его покупки или продажи, если, конечно, не будет какого-либо неожиданного события", — сообщил он.