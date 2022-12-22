МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Доллар США вырос против основных валют в четверг после того, как данные указали на силу американского рынка труда, что может сохранять жесткий настрой Федеральной резервной системы в течение более длительного времени, сообщило агентство Reuters.

Число первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе выросло менее значительно, чем ожидалось, указав на все еще высокий спрос на рынке труда, в то время как экономика в 3-м квартале росла быстрее, чем предполагала первая оценка.

Устойчивость рынка труда позволяет центробанку США продолжать агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. На прошлой неделе прогнозы ФРС указали на то, что до конца 2023 года ключевая ставка будет повышена еще на 75 б.п. В этом году ставки были повышены на 425 б.п. почти с нуля, до диапазона 4,25%-4,50%, самого высокого с конца 2007 года.

"Доллар растет, так как опубликованные сегодня более сильные, чем ожидалось данные повышают ожидания относительно ставок в следующем году, — сказал Карл Шамотта, главный рыночный аналитик Corpay. — Все еще нет доказательств того, что повышения ставок ФРС обеспечили 'устойчивый период роста экономики ниже тренда', которого ожидали руководители центробанка и многие участники рынка, в связи с чего выросла вероятность того, что ФРС будет вынуждена продолжить ужесточение политики.

Пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,1%, по 1,0595 после роста ранее в ходе сессии на 0,5%.

Между тем пара доллар/иена торговалась с понижением на 0,1%, по 132,32, недалеко от 4-месячного минимума, достигнутого во вторник после неожиданной корректировки управления кривой доходности облигаций Банком Японии, которая вызвала рост иены.

Доллар пока не смог значительно восстановиться после падения на 3,8% на фоне этих новостей.

"У иены есть значительное пространство для роста с текущих уровней, — отметил Майкл Браун, аналитик Trader X. — Я думаю, что есть потенциал снижения пары доллар/иена к середине района 120, уровням около 125-126, так как Банк Японии становится все более склонным к ужесточению политики, а также ввиду того, что рынки по-прежнему подвергают сомнениям то, что мы слышим от ФРС".

Британский фунт упал до нового 3-недельного минимума, при этом пара фунт/доллар торговалась с понижением на 0,59%, по 1,20135 после того, как данные показали, что ВВП Великобритании сократился немного более значительно, чем ожидалось.

Российский рубль в четверг восстановился после достижения самого низкого уровня с конца апреля, так как перспектива начала благоприятного периода налоговых выплат ослабила опасения относительно влияния санкций в отношении российских нефти и газа. Пара доллар/рубль торговалась с понижением на 1,9%, по 69,52.

Россия начнет покупать китайские юани в следующем году, если доходы от продажи нефти и газа будут соответствовать ожиданиям, сообщили два источника. Это открывает новый фронт в ускорении процесса дедолларизации, направленного на снижение зависимости от Запада.

Доллар достиг недельного максимума против оффшорного юаня.

Между тем биткоин торговался с понижением на 0,96%, по 16 663 долларов, в то время как криптовалюты остаются под сильным давлением после краха криптобиржи FTX.