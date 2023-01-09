МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В понедельник доллар США приблизился к самому низкому уровню за семь месяцев против других основных валют, так как данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что Федеральная резервная система может замедлить темпы повышения ставок, сообщило агентство Reuters. Между тем открытие границ Китая усилило склонность инвесторов к риску.

Оффшорный юань приблизился к самому высокому уровню за пять месяцев против доллара США, тогда как австралийский и новозеландский доллары, который считаются более ликвидными заменителями китайской валюты, резко выросли.

Доллар США в последние три месяца 2022 года продемонстрировал самое сильное квартальное падение за 12 лет. В основном это было вызвано верой инвесторов в то, что ключевая процентная ставка ФРС не превысит 5% против текущего диапазона 4,25%-4,50%, так как инфляция и экономический рост замедляются.

Два отдельных отчета, вышедшие в пятницу, указали на рост экономики и рабочих мест, но в целом наблюдается крен в сторону рецессии. Это побудило трейдеров продавать доллар против ряда других валют.

Отчет по занятости, вышедший в пятницу, указал на рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства и на замедление роста заработной платы, что стало хорошей новостью для центрального банка.

Согласно отчету Института управления поставками (ISM), активность в сфере услуг в декабре снизилась впервые за 2,5 года. Непроизводственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) составил 49,6, достигнув самого низкого уровня с 2009 года, если не учитывать падение в период пандемии 2020 года.

"Что касается данных, согласно которым индекс оказался чуть ниже порогового уровня 50, то они оказались крайне негативными для доллара", — говорит Адам Коул, стратег-аналитик RBC.

"Если бы они оказались еще на 5 процентных пунктов ниже, то это, очевидно, указало бы на глубокую рецессию, что в целом ассоциируется с сильным долларом против других валют за исключением японской иены и швейцарского франка", — добавляет он.

Учитывая данные по потребительской инфляции, которые выйдут позднее на этой неделе, именно перспективы ценового давления находятся в центре внимания инвесторов.

В декабре центральный банк повысил ставку на 50 базисных пунктов, а до того на четырех заседаниях подряд повышал ее на 75 базисных пунктов. Кроме того, его руководители сигнализировали, что ставка продержится на высоких уровнях дольше, чем ожидают рынки.

Рынки фьючерсов показывают, что инвесторы учитывают в котировках повышение ключевой ставки ФРС в феврале на 25 базисных пунктов.

В понедельник индекс доллара снизился на 0,1%, до 103,62. В пятницу, когда инвесторы активно покупали рискованные активы, индекс упал на 1,15%.

"Вышедшие в пятницу данные дали рынку надежду на замедление роста американской экономики и на то, что у ФРС нет необходимости агрессивно повышать ставки, — сказал аналитик Bank of Singapore Мох Сионг Сим. — Но пока нельзя точно сказать, идет ли дело к мягкой посадке".

Однако аналитики отмечают, что охраняющаяся сила рынка труда заставит руководителей ФРС не сворачивать с пути ужесточения политики.

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,55%, до 1,2159, после скачка на 1,5% в пятницу. Пара евро/доллар США поднялась на 0,28%, до 1,0674, а предыдущую сессию она закончила ростом на 1,17%. Выделяется среди основных валют японская иена, которая снизилась на 0,2% против доллара США, при этом пара доллар/иена достигла 132,33.

Между тем Китай продолжает снимать жесткие антиковидные ограничения, открывая свои границы.

Оптимизм в отношении быстрого экономического восстановления в понедельник вызвал рост оффшорного юаня до самых высоких уровней за пять месяцев против доллара США.

Австралийский доллар вырос против доллара США на 1,030%, до максимума с 30 августа 0,695, а пара новозеландский доллар/доллар США поднялась на 0,67%, до трехнедельного максимума 0,641.