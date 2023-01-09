МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (ноябрь) 1,1% -0,5%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (ноябрь) 1,2% 0,5%
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (декабрь) 3,6% 3,8%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (декабрь) -0,1%  
2:45 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь) 4,1% 2,4%
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,21 трлн юаней  
13:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
13:10 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
13:10 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
13:10 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
20:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
21:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 4,093%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Татнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 22.12.22) 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) (ао, ап) — див-д 2022
  RUB Фармсинтез — СД (бюджет ПАО на 1кв2023)    