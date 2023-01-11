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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230111/839448932.html
Российский рынок акций подскочил на 1,27 процента
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Российский рынок акций в основную сессию среды вырос на 1,27%, при этом индекс РТС пробил отметку в 1000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 11.01.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды вырос на 1,27%, при этом индекс РТС пробил отметку в 1000 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию подскочил на 1,27%, до 2186,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,88%, до 1002,62 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением курса доллара на 1,11 рубля, до 68,69 рубля.