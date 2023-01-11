МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды вырос на 1,27%, при этом индекс РТС пробил отметку в 1000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Минфин на первых в 2023 году аукционах разместил ОФЗ двух серий

Индекс Мосбиржи к закрытию подскочил на 1,27%, до 2186,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,88%, до 1002,62 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением курса доллара на 1,11 рубля, до 68,69 рубля.