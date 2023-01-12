МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня завершил торги без значительных изменений перед выходом ключевых инфляционных макроданных в США, сообщило агентство Reuters. Акции банков выросли на фоне предположений о возможной корректировке политики Банка Японии на заседании на следующей неделе. Японские домохозяйства ожидают роста цен в 2023 году

По итогам торгов Nikkei набрал 0,01% до 26 449,82 пункта после роста до 26 547,61 пункта впервые с 27 декабря. Изначально японский рынок последовал вверх вслед за американскими индексами на фоне ставок на то, что замедление потребительской инфляции в США позволит ФРС снизить темпы повышения процентных ставок.

"Инвесторы корректировали позиции перед выходом отчета CPI, — сказала Маки Савада, аналитик Nomura. — Участники рынка ожидают, что экономике США удастся совершить мягкую посадку, и это поддерживает акции, в том числе и в Японии".

Банковский сектор повысился после сообщения в газете Yomiuri о том, что представители центробанка, вероятно, оценят побочные действия крупномасштабных стимулов на заседании на следующей неделе. Это подогрело ожидания насчет корректировки политики в краткосрочной перспективе. Банковский субиндекс Токийской фондовой биржи подскочил на 4,26%.

Иена укрепилась в паре с долларом примерно на 0,6% до 131,73, что, по словам участников рынка, также оказало давление на акции. Курс иены к доллару вырос на ожиданиях решений Банка Японии, сообщили СМИ

"Один из факторов, предотвращавших падение корпоративных прибылей в Японии, — это слабая иена, — отметил Амир Анварзадех, рыночный аналитик Asymmetric Advisors. — Теперь, когда иена развернулась, пошатнутся позиции производителей, получающих значительную прибыль за рубежом, особенно транснациональных компаний".

Акции Nintendo подешевели на 1,8%, бумаги Subaru — на 1,86%, а акции Fast Retailing — на 1,98%.

Туристический сектор снизился из-за ограничений на въезд китайских туристов в Японию. Субиндексы авиационного и железнодорожного транспорта опустились на 0,43% и 0,98% соответственно.