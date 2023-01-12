МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Британский фунт в четверг немного вырос против доллара США и евро, тогда как инвесторы ждут американских данных по инфляции, которые выйдут позднее в течение сессии и могут подать сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы, передает Reuters.

На момент написания статьи пара фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,18%, по 1,21650. Пара евро/фунт снизилась на 0,11%, до 0,8843.

Мрачные перспективы британской экономики по-прежнему находятся в центре внимания трейдеров. Вышедшие в четверг результаты опроса указали на стагнацию строительного сектора Великобритании в конце прошлого года. Особенно сильно пострадало жилищное строительство, которое оказалось под давлением из-за роста стоимости заимствований.

В прошлом году фунт снизился на 10,6% против доллара США, а с начала этого года укрепился на 0,5%.

"Нехватка оптимизма по поводу перспектив (британской экономики) пока способствует ослаблению фунта", — сказал старший экономист Mizuho Колин Эшер. По его прогнозу, к 4-му кварталу пара фунт/доллар может достичь уровня 1,31.

С декабря 2021 года Банк Англии девять раз повышал процентные ставки, чтобы сдержать ускорение инфляции, достигшей 41-летнего максимума. При этом центральный банк Великобритании пытается избежать глубокой рецессии.

В среду фунт упал до минимума с конца сентября против евро, растущего на сигналах Европейского центрального банка о склонности к ужесточению политики.

Данные по инфляции в США выйдут в 13.30 по Гринвичу и могут подсказать, замедлит ли ФРС темп повышения ставок.