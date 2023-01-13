МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В пятницу доллар США торгуется неровно, потому что слабые данные по инфляции в американской экономике повысили вероятность замедления темпа повышения ставок ФРС, сообщает Reuters. В то же время пара доллар США/японская иена находится около минимума за семь месяцев благодаря усилению надежд на дальнейшую коррекцию крайне мягкой политики Банка Японии.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,117% выше уровня закрытия четверга, на 102,280, ранее упав до минимума с июня.

Иена выросла против доллара на 0,13%, пара доллар/иена торговалась по 129,09, восстановившись от достигнутого в начале сессии нового семимесячного минимума 128,65.

В декабре Банк Японии неожиданно для рынков расширил диапазон допустимых отклонений доходности 10-летних облигаций от целевого уровня. Эта мера не устранила проблем на рынке, созданных огромными покупками облигаций. Теперь трейдеры гадают, будут ли приняты другие меры на запланированном на 17-18 января заседании центрального банка.

"Пара доллар/иена снизилась за 130, и можно ожидать ее дальнейшего ослабления, так как участники рынка, похоже, ждут, что на следующей неделе Банк Японии скорректирует политику", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

По ее словам, если этого не произойдет, пара доллар/иена получит поддержку, но трейдеры ожидают, что в дальнейшем центральный банк будет сворачивать крайне мягкую политику.

Вышедшие в четверг данные показали, что в декабре по сравнению с ноябрем потребительские цены в США впервые более чем на два с половиной года снизились, что может позволить ФРС замедлить темп повышения ставок.

"По-моему, в дальнейшем будет уместно повышение на 25 базисных пунктов", — сказал президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер.

В декабре ФРС повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, а до этого на четырех заседаниях подряд повышала ее на 75 базисных пунктов. В центральном банке при этом дают понять, что будут удерживать ставку на высоких уровнях дольше, чем ожидали рынки.

По словам аналитиков Goldman Sachs, данные по инфляции за декабрь, вероятно, обусловят повышение на 25 базисных пунктов в феврале, но центральным банкам пока рано объявлять о победе над инфляцией.

Трейдеры рынка фьючерсов в основном ожидают на повышения на 25 базисных пунктов на заседании, которое закончится 1 февраля. Они также рассчитывают, что центральный банк сделает паузу, когда ставка будет находиться чуть ниже 5%, а позднее в этом году будет понижать ее.

"Рынки учитывают в котировках понижение ставок ФРС в июне-июле, после последних повышений в марте-апреле, и это противоречит желанию ФРС ужесточать условия финансирования, чтобы не опустить перегрева рынка труда, — сказал главный экономист Lombard Odie Сэмми Одиэр. — Мы ожидаем, что центральный банк закончит повышение ставок в 1-м квартале 2023 года, но будет воздерживаться от их понижения в течение длительного времени, чтобы обеспечить сдержанную динамику роста зарплат".

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась со снижением 0,01%, по 1,0845, отступив от достигнутого в начале сессии максимума за девять месяцев.

Пара британский фунт/доллар США торговалась по 1,2194, на 0,05% ниже уровня закрытия четверга.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,27%, до 0,695, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,33%, до 0,637.