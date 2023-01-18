МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером снижается, при этом находясь выше психологической отметки в 1900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.40 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 4,15 доллара, или на 0,21%, до 1 905,55 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,85%, до 23,622 доллара за унцию. При этом ранее в ходе дня котировки несколько повышались.

Ранее в среду были обнародованы данные о промпроизводстве в США. Объем промышленного производства в США в декабре уменьшился на 0,7% к ноябрю, хотя аналитики ожидали снижения показателя лишь на 0,1%. Так, данные указали на возможное замедление экономики страны, что, в свою очередь, ослабило опасения по поводу дальнейшего направления политики ФРС США.

"Данные поддержали цену на золото, поскольку трейдеры считают, что ФРС вряд ли будет проводить ястребиную политику в условиях слабой экономики", — отмечает аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), которого цитирует портал MarketWatch, рассуждая о предшествовавшей снижению динамике.

К смене направления в ценах на этот драгметалл могло сподвигнуть заявление главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, которое приводит агентство Блумберг, о том, что политика Федрезерва должна оставаться "более жесткой в 2023 году".