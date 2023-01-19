МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг вечером снижаются, рынки оценивают статистику из США, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,83%, до 33019,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,17%, до 10829,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,87%, до 3894,62 пункта.

Днем ранее американское министерство торговли опубликовало релиз, согласно которому объем розничных продаж в США в декабре снизился на 1,1% по отношению к ноябрю при прогнозе снижения показателя лишь на 0,8%. Так, столь слабая статистика могла вернуть на рынки опасения о возникновении рецессии.

"Если всего несколько недель назад рынки радовались более слабым данным, поскольку они указывали на то, что агрессивная политика ФРС по повышению ставки делает свою работу по сдерживанию экономики, то теперь они оцениваются более жестко, поскольку плохие новости больше не пользуются теплым приемом как у трейдеров, так и у инвесторов", — приводит портал MarketWatch слова старшего стратега по акциям LPL Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby).

При этом статистика, опубликованная в четверг, также не оказала позитивного влияния. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в декабре, сократилось на 1,4% по сравнению с пересмотренным показателем ноября и составило 1,382 миллиона при прогнозе в 1,359 миллиона. А число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 января, неожиданно снизилось — на 15 тысяч с показателя предыдущей недели, до 190 тысяч при прогнозе роста до 214 тысяч.