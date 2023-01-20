МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу вечером растут после снижения в течение нескольких предыдущих дней, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.24 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,33%, до 33154,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,51%, до 11016,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,92%, до 3934,58 пункта.

Со среды на американских биржах наблюдалась преимущественно отрицательная динамика. За три дня Dow Jones снизился на 3,71%, NASDAQ — на 2,06%, S&P 500 — на 2,52%. Снижению в основном способствовали опасения о дальнейшем ведении жесткой политики Федрезервом США и слабая макростатистика по стране. Также падению способствовала фиксация прибыли инвесторами.

"После такого сильного начала года всегда существовала вероятность того, что мы увидим небольшую фиксацию прибыли… Однако это не означает, что… оптимизм, который был отличительной чертой этого подъема в начале года, испаряется и что мы можем начать видеть резкое движение вниз", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Кроме того, инвесторы обратили внимание и на то, что госдолг США достиг 129% от ВВП на конец прошлого года.