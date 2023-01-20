МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по индексу Мосбиржи и роста курса рубля к доллару, юаню и евро на фоне дорогой нефти, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Цены на газ в Европе закрылись у отметки 760 долларов за тысячу кубов

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю снизится на 0,8%, до 2157 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent опустится менее чем на 1 доллар, до 86,9 доллара за баррель, курс евро на форексе останется выше 1,08 доллара, оценивают аналитики.

Доллар на следующей неделе подешевеет на 90 копеек, до 67,93 рубля, евро — на 96 копеек, до 73,64 рубля, юань — на 6 копеек, до 10,06 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Зарубежные рынки продолжают взвешивать риски рецессии в США и эффект от снятия эпидемических ограничений в Китае, который перезапустит экономику по завершении стартующей в регионе 21 января новогодней недели, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Американский рынок в целом пока не подает сигналов к развитию краткосрочного восходящего тренда, а об улучшении его перспектив можно будет говорить при закреплении S&P 500 выше 4000 пунктов. Очередная порция негатива может прийти в случае разочарования квартальными результатами и прогнозами крупнейших компаний", — говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Стоит отметить, что под распродажу на западных рынках попали лишь акции, тогда как остальные показатели спроса на риск остались на прежних уровнях: цены на нефть находятся вблизи локальных максимумов в ожидании роста спроса со стороны Китая, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"В условиях высокой вероятности наступления рецессии и перспектив сокращения корпоративных прибылей текущие оценки рынка США не выглядят привлекательными, вероятность ухудшения конъюнктуры американского и мировых рынков в ближайшей перспективе оцениваем как высокую", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Новостным поводом для усиления фиксации прибыли и движения S&P500 в направлении обновления минимумов прошлого года могут выступить публикуемые в ближайшие две недели отчетности и прогнозы ведущих корпораций, в первую очередь hi-tech. А также приближающиеся заседания ФРС (31 января — 1 февраля) и ЕЦБ (2 февраля), на которых регуляторы могут не только поднять ставки, но и подтвердить свою решимость повышения ставок и далее", — добавляет он.

Кожухова полагает, что следующими целями для роста стоимости нефтяных фьючерсов марок Brent и WTI станут уровни в 90 долларов и 83 доллара соответственно.

РУБЛЬ НАЙДЕТ ОПОРУ

На следующей неделе предстоит пик налогового периода, и не исключены локальные движения доллара в зону 67-68 рублей, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Курс доллара, вероятнее всего, окажется в коридоре 65–68 рублей, укреплению российской валюты может способствовать налоговый период, также ожидает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

Дополнительную поддержку рублю может оказывать рост экспортных поступлений в связи с вероятным наращиванием поставок российских нефтепродуктов до вступления в силу новых ограничений 5 февраля, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

При сохранении курса доллара ниже 70 рублей сохраняется вероятность его падения в район 67 рублей, для евро — ниже 75 рублей – к 72,5 рубля, а для китайского юаня — ниже 10,3 рубля – к 9,95 рубля, оценивает Кожухова из ИК "Велес Капитал". Мосбиржа с понедельника начнет расчет на три валютные пары

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Пессимистичные настроения, скорее всего, сохранятся на российском рынке акций при неспособности зарубежных площадок вернуться к росту: у российского рынка может не оказаться драйверов для покупок, считает Кожухова из ИК "Велес Капитал". В этом случае, однако, инвесторов может ждать и боковик, добавляет она.

Локтюхов из Промсвязьбанка на российский рынок смотрит осторожно и пока исходит из того, что индекс может опуститься к уровню поддержки 2100 пунктов.

"Слабость внешнего фона и неясный потенциал снижения экспорта нефти и нефтепродуктов из-за эмбарго ЕС заставляют опасаться сохранения давления на "весовые" акции нефтегазового сектора и ограниченного спроса на "фишки" других секторов", — поясняет он.

А Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что у российского рынка акций сохраняется потенциал к коррекционному росту к 2200 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне выросших цен на нефть в мире. Тем не менее, развить дальнейший рост рынку может быть сложно, учитывая скорое введение новых санкционных ограничений, считает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Среди внутренних событий ближайших дней стоит отметить операционные результаты X5 Retail Group за четвертый квартал и весь 2022 год, операционные результаты Polymetal за четвертый квартал и день инвестора компании, а также индекс производственных цен РФ за декабрь, напоминает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Рост цен на черное золото не транслируется в сопоставимую динамику бумаг российских нефтяников – сдерживающим фактором для сентимента является расширение дисконта Urals, к тому же с 5 февраля вступит в силу потолок цен на нефтепродукты из РФ. Еще один ограничивающий рост акций экспортеров фактор – склонность рубля к укреплению", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Ващенко из Freedom Finance Global также считает, что хуже рынка, возможно, будут торговаться акции нефтегазового сектора, при этом по его мнению, лидерами роста могут оказаться акции банков и металлургических компаний.