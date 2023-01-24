МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник растет, пока рынки ожидают публикацию данных по ВВП в США, свидетельствуют данные торгов. Золото незначительно растет в цене

По состоянию на 19.35 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 7,25 доллара, или на 0,38%, до 1 935,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 1,01%, до 23,793 доллара за унцию. При этом ранее в ходе торгов вторника стоимость золота достигала 1943,7 доллара за тройскую унцию, таким образом, превысив отметку в 1940 долларов впервые с 22 апреля 2022 года.

Рынки пребывают в ожидании данных по ВВП США в четвертом квартале, публикация которых состоится в четверг. Аналитики полагают, что ВВП вырос на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

Кроме того, поддерживает рост котировок драгметалла удешевление доллара. Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 102,02 пункта. При удешевлении доллара золото становится более доступным для покупки в другой валюте.

"В условиях, когда доллар США отступает, темпы инфляции в мире замедляются, а ФРС, скорее всего, смягчит свою "ястребиную" политику, чем усилит ее, золото переживает сильное оживление в течение последних трех месяцев", — полагает ведущий аналитик XM Раффи Бояджан (Raffi Boyadjian), мнение которого приводит портал MarketWatch. "Пока инфляция продолжает замедляться и не становится застойной, восходящий курс золота должен продолжаться", — заключил эксперт.