МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Котировки меди во вторник падают на фоне укрепления доллара США, сообщает агентство Reuters. Кроме того, цены находятся под давлением ввиду вероятности глобальной рецессии и неопределенности относительно спроса в Китае.

Около 15.45 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь снизились в цене на 0,4%, до 9320 долларов за тонну. С 5 января медь выросла в цене на 13%.

Индекс доллара продолжил расти после выхода данных США. Укрепление доллара делает сырьевые товары, деноминированные в американской валюте, более дорогими для держателей других валют.

Согласно опубликованным данным, деловая активность в США в январе снижалась седьмой месяц подряд. Между тем индексы закупочных цен для сферы услуг и производственного сектора выросли по сравнению с предыдущим месяцем впервые с мая.

Эти данные могут поспособствовать дальнейшему активному повышению процентной ставки Федеральной резервной системы.

Трехмесячные фьючерсы на никель на LME подскочили на 3,2%, до 29 015 долларов, после того, как в российской компании "Норникель" заявили об ожидающемся сокращении производства этого металла в этом году.

Алюминий подорожал на 0,6%, до 2652 долларов за тонну, олово выросло в цене на 1,5%, до 29 950 долларов за тонну, цены на свинец подскочили на 0,8%, до 2071,50 доллара за тонну, а цинк снизился в цене на 0,1%, до 3417 долларов за тонну.