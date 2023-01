МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" прекратит торговлю американскими депозитарными расписками (АДР) на Лондонской фондовой бирже 25 января, следует из сообщения компании. "Сургутнефтегаз" отказался от моратория на банкротство

"Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" настоящим уведомляет, что допуск к торгам американских депозитарных расписок (каждая представляет 10 обыкновенных акций компании) на многосторонней торговой площадке Лондонской фондовой биржи (сегмент рынка — IOBE, торговая служба — Международная книга заявок) предполагается отменить 25 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Компания 10 января сообщила о направлении на Лондонскую фондовую биржу уведомления о прекращении допуска к торгам АДР, объяснив это тем, что банк-депозитарий, The Bank of New York Mellon, расторгает с 23 января депозитные соглашения от 8 апреля 2008 года между обществом, банком-депозитарием и собственниками и выгодоприобретателями АДР.

В России принят закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Центральный банк пояснял, что российские эмитенты обязаны инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. "Сургутнефтегаз" в мае получил такое разрешение на бессрочной основе.

"Сургутнефтегаз" — одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.