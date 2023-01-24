МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" прекратит торговлю американскими депозитарными расписками (АДР) на Лондонской фондовой бирже 25 января, следует из сообщения компании.

Сургутнефтегаз

"Сургутнефтегаз" отказался от моратория на банкротство

"Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз" настоящим уведомляет, что допуск к торгам американских депозитарных расписок (каждая представляет 10 обыкновенных акций компании) на многосторонней торговой площадке Лондонской фондовой биржи (сегмент рынка — IOBE, торговая служба — Международная книга заявок) предполагается отменить 25 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Компания 10 января сообщила о направлении на Лондонскую фондовую биржу уведомления о прекращении допуска к торгам АДР, объяснив это тем, что банк-депозитарий, The Bank of New York Mellon, расторгает с 23 января депозитные соглашения от 8 апреля 2008 года между обществом, банком-депозитарием и собственниками и выгодоприобретателями АДР.

В России принят закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Центральный банк пояснял, что российские эмитенты обязаны инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. "Сургутнефтегаз" в мае получил такое разрешение на бессрочной основе.

"Сургутнефтегаз" — одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.