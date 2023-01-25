МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Австралийский доллар существенно вырос в среду, после выхода очень сильных данных по инфляции, которые увеличили вероятность ужесточения политики Резервного банка Австралии и спровоцировали резкий рост доходности облигаций, сообщает Reuters.

В Новой Зеландии сложилась противоположная ситуация: инфляция здесь, видимо, достигла пика, и рынки учитывают в котировках менее агрессивное повышение процентных ставок, чем учитывали раньше.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,8%, до нового пятимесячного максимума 0,7100, после роста на 0,2% во вторник. Сопротивление пары находится на 0,7136.

В 4-м квартале годовой темп инфляции в Австралии достиг максимума за 33 года 7,8% при прогнозе 7,5%, причем ценовое давление стало более широкомасштабным. В декабре по сравнению с декабрем 2021 года индекс потребительских цен вырос на 8,4%.

Эти данные заставили рынки учесть в котировках 75-процентную вероятность повышения ключевой ставки РБА нас следующем заседании на 25 базисных пунктов и меньше рассчитывать на паузу в цикле ужесточения политики.

Аналитик ING Роберт Карнелл теперь прогнозирует, что ставка достигнет пика на уровне 4,1%, а не 3,6%, как он полагал раньше.

"Мы и раньше задумывалась о пересмотре прогноза пика ключевой ставки, а последние данные заставили нас повысить его", — сказал Карнелл.

По словам Карнелла, неожиданный характер последних данных по инфляции в Австралии "можно во многом объяснить случайными факторами, влиянием погоды и сезонными эффектами", но основной риск состоит в том, что эти разовые и сезонные факторы будут наблюдаться и дальше.

Рынок фьючерсов рассчитывает еще как минимум на два повышения ставки РБА и повысили прогноз ее пика до уровней выше 3,60% с 3,4% перед выходом данных по инфляции.

Доходность трехлетних облигаций Австралии выросла до 3,112% от минимума среды 2,909%. Доходность 10-летнего долга поднялась на три базисных пункта, до 3,496%.

После выхода данных, указавших на замедление инфляции в Новой Зеландии, пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,3%, до 0,6485, еще дальше отступив от достигнутого на прошлой неделе максимума за семь месяцев 0,6530.

Теперь рынок фьючерсов ожидает, что ключевая ставка Резервного банка Новой Зеландии достигнет пика на уровне 5,3%, а не 5,5%, как ранее сигнализировал центральный банк.

Пара австралийский доллар/новозеландский доллар выросла почти на 1%, до 1,0932, хотя с конца прошлого года находится в нисходящем тренде.