МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером снижается после роста в течение четырех торговых дней и достижения максимума с апреля 2022 года, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает в преддверии выхода данных по ВВП США

По состоянию на 19.20 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,9 доллара, или на 0,15%, до 1932,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро символически дорожает на 0,08%, до 23,767 доллара за унцию.

Цена золота увеличилась на 1,48% за четыре предыдущих торговых дня, достигнув рекордно высокой с 22 апреля 2022 года стоимости в 1943,7 доллара за тройскую унцию. На этой неделе рынки пребывают в ожидании статистики по ВВП США, публикация которой запланирована на четверг. Аналитики полагают, что рост экономики страны в четвертом квартале, по первоначальной оценке, замедлился до 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

"Большой рост золота был вызван изменением настроений в отношении того, как быстро Федеральная резервная система приостановит повышение ставки, а также крахом криптовалютной биржи FTX и поддержкой со стороны слабеющего доллара США", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling). "С учетом этих трех факторов золоту понадобится новый катализатор, чтобы подтолкнуть его выше того уровня, на котором оно уже торгуется", — заключил эксперт.