МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Развитие юаневой инфраструктуры российского финансового рынка подготовит почву для выпуска Минфином РФ бондов, номинированных в китайской валюте, возможно, уже в текущем году, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт спрогнозировал объем международных резервов России к концу года

"Задел для этого уже есть. В частности, между ЦБ РФ и Нацбанком Китая с 2014 года действуют взаимные своп-линии в юанях и рублях, которые используются для финансирования внешнеторговых операций в национальных валютах. Их лимит составляет 150 миллиардов юаней", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ЮАНЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Возобновление бюджетного правила с продажей юаней в РФ позволяет сделать предположение о том, что министерство финансов РФ и Банк России получили большую свободу действий в операциях с валютой КНР, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Это, в свою очередь, вселяет надежду на то, что китайские финансовые институты также будут повышать свою активность, а российские могут быть допущены к операциям на китайском внутреннем финансовом рынке", — добавляет он. Финансист объяснил увеличение международных резервов России

Пока же инструментов в юанях на российском финансовом рынке немного, что снижает гибкость владения этой валютой, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "В частности, на денежном рынке не хватает средне- и долгосрочных процентных свопов рубль/юань, либо возможности размещать/кредитоваться на межбанковском рынке в китайской валюте. Целью развития сектора будет повторение инфраструктуры доллара, которая была ранее на российском рынке", — считает эксперт.

Без увеличения числа контрагентов из КНР невозможно выстроить полноценную финансовую инфраструктуру для юаня на российском рынке, полагает Евстифеев. "Одним из направлений развития фондовой инфраструктуры может стать координация российских депозитариев с китайскими, либо создание общего клиринга между двумя странами", — добавляет он.

Кроме традиционных инструментов для российских и китайских инвесторов были бы интересны инструменты, номинированные в цифровых юанях, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе – в цифровых рублях, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По крайней мере, цифровой юань на внутреннем китайском рынке уже хорошо востребован, добавляет она.

МИНФИН РФ ВЫЙДЕТ С ЮАНЕВЫМ БОНДОМ

За действиями, развивающими юаневый сектор финрынка РФ, возможно, последуют давно ожидаемые заимствования министерства финансов в юанях, которые позволят сформировать российскую суверенную кривую доходности в китайской валюте и станут ориентиром для эмитентов и инвесторов, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Названы валюты, которые будут расти в 2023 году

Несмотря на то, что в текущей ситуации инвесторы могут потребовать дополнительной премии, выход Минфина РФ с бондами в валюте КНР возможен в рамках имиджевой составляющей, что продемонстрирует взаимодействие двух стран и на финансовом рынке, комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Вопрос выпуска Минфином РФ гособлигаций в юанях будет решен, вероятно, уже в этом году, рассчитывает Евгений Миронюк из "БКС Мир инвестиций". "Также активно будет развиваться и сектор корпоративных облигаций в китайской валюте, относительно низкая стоимость таких заимствований выгодна российским компаниям-эмитентам", — резюмирует он.