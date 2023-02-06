МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс рубля несколько снижается к доллару, при этом мало меняется к юаню и растет к евро: американская валюта торгуется на отметке 70,85 рубля, китайская – по 10,41 рубля, европейская – чуть ниже 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 25 копеек, до 70,85 рубля (минутами ранее поднимался почти до 70,99 рубля), юаня — торгуется у уровня закрытия торгов пятницы, 10,41 рубля, евро — снижается на 12 копеек, до 76,78 рубля.