МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Курс рубля несколько снижается к доллару, при этом мало меняется к юаню и растет к евро: американская валюта торгуется на отметке 70,85 рубля, китайская – по 10,41 рубля, европейская – чуть ниже 76,8 рубля, следует из данных Московской биржи. В финкомитете Госдумы объяснили экономические причины ослабления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 25 копеек, до 70,85 рубля (минутами ранее поднимался почти до 70,99 рубля), юаня — торгуется у уровня закрытия торгов пятницы, 10,41 рубля, евро — снижается на 12 копеек, до 76,78 рубля.