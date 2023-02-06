МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Кэтрин Манн, член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, в понедельник поддержала дальнейшее повышение процентных ставок, передает Reuters. По ее мнению, пауза в ужесточении политики, за которую выступают некоторые руководители центрального банка, может привести к непредвиденным последствиям, если окажется, что ставки нужно было продолжить повышать.

После повышения ключевой ставки до 4% на прошлой неделе Комитет по денежно-кредитной политике просигнализировал, что близок к паузе в цикле повышений ставок, который начался в декабре 2021 года.

Манн, которая постоянно оказывается наиболее ярым сторонником жесткой политики в руководстве Банка Англии, сказала, что риск недостаточного ужесточения политики намного перевешивает риск чрезмерного повышения ставок.

"Нам нужно продолжать свой путь, и, на мой взгляд, следующим шагом в отношении ключевой ставки, скорее всего, будет ее повышение, чем сохранение без изменений или понижение", — отметила Манн в ходе выступления на конференции в Будапеште.

Согласно опубликованным в понедельник результатам исследования консалтинговой компании Oxford Economics, Великобритания находится среди стран, которые больше всего сталкиваются с риском слишком сильного ужесточения денежно-кредитной политики. По некоторым показателям Великобритания возглавляет этот список.

Манн, ранее занимавшая должность главного экономиста в Citibank и Организации экономического сотрудничества и развития, раскритиковала идею о паузе в цикле повышений ставок на данном этапе, за которую на прошлой неделе выступили ее коллеги по Банку Англии — Свати Дингра и Силвана Тенрейро.

"На мой взгляд, стратегия ужесточения — паузы — ужесточения — смягчения не является хорошей денежно-кредитной политикой ввиду сложностей с опережающей индикацией и трансмиссией через рынки в реальную экономику", — сказала Манн.

Она также отметила наличие повышательных рисков для перспектив инфляции.

"Денежно-кредитная политика должна противодействовать этим рискам, так как темпы роста зарплат и цен все еще слишком высоки", — добавила Манн.

Дингра и Тенрейро придерживаются другого мнения, полагая, что излишнее ужесточение политики может подтолкнуть британскую экономику к нежелательному сильному спаду, и полный эффект от повышений ставок Банка Англии еще не проявился полностью.

Прогнозы Банка Англии показывают, что инфляция в ближайшие годы опустится ниже целевого уровня 2%.

В пятницу главный экономист Банка Англии Хью Пилл, считающийся центристом в Комитете по денежно-кредитной политике, сказал, что важно избежать слишком сильного повышения стоимости заимствований.