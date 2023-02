МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы сегодня снизились, при этом акции Tyson Foods упали на фоне разочаровывающих квартальных результатов. Инвесторы пересматривают свои прогнозы относительно того, когда Федеральная резервная система США начнет снижать ставки, пишет Reuters.

Опубликованный в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который показал, что экономика США стремительно увеличивает количество рабочих мест, напугал инвесторов.

"Рынки ожидают более медленного старта… Сегодня инвесторы переосмысливают прогнозы того, когда ФРС, возможно, придется снижать ставки, — сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Financial. — Ранее многие называли четвертый квартал, но после выхода столь высоких данных по рабочим местам некоторые передумали".

Трейдеры на этой неделе будут внимательно изучать высказывания представителей ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, на предмет изменений в "голубиной" риторике центрального банка после того, как опубликованные на прошлой неделе данные указали на высокую активность в сфере услуг в январе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до более чем месячного максимума.

Участники денежного рынка считают, что к маю конечная ставка ФРС установится выше 5%, а в сентябре последует снижение ставки.

После тяжелого 2022 года американские акции в 2023 году демонстрируют уверенный рост во главе с бумагами технологических компаний. Трейдеры надеются на то, что ФРС умерит темпы повышения ставок, что, в свою очередь, может ослабить давление на стоимость акций.

Акции Tyson Foods Inc упали на 5,8%, поскольку компания не оправдала прогнозы аналитиков по квартальной выручке и прибыли.

По данным компании Refinitiv, свыше 69% компаний, входящих в индекс S&P 500, опередили ожидания аналитиков. В целом, аналитики по-прежнему прогнозируют, что квартальная прибыль компаний S&P 500 сократилась на 2,8%.

Между тем, акции Tesla Inc вопреки общей тенденции набрали 1,3% после того, как в пятницу суд присяжных США постановил, что генеральный директор Илон Маск и его компания не несут ответственности за введение инвесторов в заблуждение. Маск в 2018 году написал в Twitter, что "договорился о финансировании", чтобы перевести производителя электромобилей в частную собственность, но сделка не состоялась.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average снижался на 179,60 пункта, или 0,53%, до 33 746,41 пункта, S&P 500 опускался на 33,71 пункта, или 0,81%, до 4 102,77 пункта, а Nasdaq Composite снижался на 125,32 пункта, или 1,04%, до 11 881,64 пункта.

Все 11 основных индексов S&P 500 были в минусе, причем сектор недвижимости упал на 1,5%.

Акции горнодобывающей компании Newmont Corp подешевели на 4,5% на фоне предложения к австралийской фирме Newcrest Mining Ltd о слиянии и создании глобального золотого гиганта. Сделка оценивается в 16,9 млрд долларов. Субиндекс сектора материалов упал на 1,4%.

Зарегистрированные в США акции китайских компаний, таких как Pinduoduo Inc и Baidu Inc, упали на 4,9% и 3,0%, соответственно, на геополитических опасениях после того, как в субботу американский военный истребитель сбил предположительно шпионский китайский аэростат у побережья Южной Каролины.

На этой неделе трейдеры будут ожидать отчетов о доходах от Walt Disney Co, PepsiCo Inc и Abbvie Inc.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 4,53 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,03 к 1.

В составе S&P зафиксировано два новых 52-недельных максимума и один новый минимум, а у Nasdaq — 43 новых максимума и 12 новых минимумов.