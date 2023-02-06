МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе после роста по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают возможные действия Федрезерва США после сильных данных по рынку труда страны.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,82% — до 7836,71 пункта, французский CAC 40 — на 1,34%, до 7137,1 пункта, немецкий DAX — на 0,84%, до 15345,91 пункта.

Европейские рынки открыли новую неделю снижением после роста в среднем на 2% по итогам прошлой недели. Определенный пессимизм на европейских рынках был вызван данными по рынку труда США, опубликованными в пятницу, которые оказались значительно лучше прогнозов.

Это породило новые опасения относительно монетарной политики Федрезерва США, поскольку сильные данные по занятости могут мотивировать центробанк на дальнейшее ее ужесточение.

"Ключевым моментом для рынков сейчас является то, на каком уровне будут ставки во второй половине этого года, а также подобные ожидания на январь 2024 года", — цитирует агентство Блумберг главу инвестиционной стратегии Investec в Великобритании Роджера Ли (Roger Lee).