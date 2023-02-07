МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Золото и золотосодержащие активы должны занимать порядка 10-15% в портфеле непрофессионального инвестора в текущем году — оно не приносит значительной доходности, зато служит качественным защитным активом, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Перечислены опасные вклады, которые ни в коем случае нельзя открывать

В пятницу в пресс-службе Минфина РФ РИА Новости сообщили, что министерство ожидает в 2023 году сохранения тренда на рост спроса на золото и другие драгметаллы на внутреннем рынке, а за 2022 год физлицами было приобретено более 50 тонн золота в слитках, что в 10 раз выше показателя 2021 года.

"Начнем с того, что золото и золотосодержащие активы должны присутствовать в любом инвестиционном портфеле в любом году в размере до 10-15% от портфеля. В турбулентные времена долю подобных активов желательно увеличивать до 20-30%. Это дает стабильную доходность инвестиционному портфелю", — заявила аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева, отвечая на вопрос о перспективах золота в текущем году.

Аналитик "Альфа-Капитал" Александр Джиоев согласен с Лукичевой и также считает, что доля золота в портфеле должна занимать 10-15%, поскольку золото является активом для диверсификации, который не приносит дохода.

"Золото, на наш взгляд, не является активом, инвестировать в который стоит, чтобы получить доходность, это больше страховка на случай непредвиденных событий на рынке. Например, в прошлом году на фоне снижения индексов глобальных рынков золото выполнило свою защитную функцию, показав за год небольшой прирост", — добавил он.

В свою очередь Валерий Емельянов из "БКС Мир инвестиций" считает, что максимальная доля, отведенная инвестором под золото, не должна превышать 10%, поскольку оно может годами не приносить прибыли.

ИНСТРУМЕНТЫ

В отношении способов приобретения золота и золотосодержащих активов мнения аналитиков разделились. Все слишком хорошо: как понять, что инвестиции приведут к потере денег

Так, Лукичева полагает, что лучше всего использовать корзину золотосодержащих активов. Например, отведенную под данный класс активов долю портфеля можно поровну разделить на инвестиции в слитки и монеты, инвестиции в акции золотодобывающих компаний и инвестиции в биржевые инструменты (например, покупку золота на споте). При этом спекулятивные инструменты можно совсем исключить, оставив лишь слитки/монеты и акции золотодобывающих компаний, добавляет эксперт.

Джиоев же считает, что выбор инструмента для инвестиций в золото должен зависеть исключительно от удобства, простоты и надежности такой инвестиции. Для непрофессионального инвестора аналитик рекомендует использовать фонды, инвестирующие в физическое золото.

"Привлекательность этого инструмента не только в том, что бумаги фонда привязаны к реальной рыночной цене золота и обеспечены физическим металлом, но и также в низком пороге входа, низких спредах и высокой ликвидности. Кроме того, на фонды распространяются налоговые льготы на уплату НДФЛ", — заключает эксперт.

"Акции горнодобывающих компаний в принципе являются хорошим вариантом инвестиций. Доходность можно получить намного более высокую, чем с инвестиций в золото или серебро напрямую… Но и риски на рынке акций выше, чем в случае, если вы приобретаете золото или серебро", — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

ПРОГНОЗЫ

По мнению Джиоева, ориентиром цены для золота на конец 2023 года является диапазон 1800-2000 долларов за тройскую унцию. Аналитик отмечает, что котировки драгметалла поддержит повышение спроса со стороны центробанков, а давление на них может оказать дальнейшее повышение ключевых ставок, которое приведет к росту доходностей гособлигаций, что может "перетянуть" ряд инвесторов. Названы "нужные" вещи, на которые никогда нельзя брать кредит

"В этом году, вероятнее всего, золото будет держаться вблизи двухлетних максимумов, торгуясь не выше 1950 долларов за тройскую унцию, а значит, весь рост уже позади. Может быть выход к 2000 долларов, но вряд ли надолго", — говорит Емельянов.

Он отмечает, что на рынке нет дисбаланса в пользу покупателей. То есть золото сейчас стоит вполне равновесно. В рублях — все еще сложнее. Рубль может сильно падать или расти в зависимости от геополитики и санкций. То есть золото, даже не меняясь в долларах, в рублях может принести как хорошую прибыль, так и большой убыток, предостерегает эксперт.

Лукичева считает, что текущий год ожидается позитивным для золота и золотосодержащих активов. Причинами для этого, по мнению аналитика, будут смягчение денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков, рост ювелирного и инвестиционного спроса на физическое золото в рознице, рост официального спроса на золото. Из рисков эксперт выделяет снижение институционального спроса на драгметалл в биржевых фондах.

"По нашей оценке, цена золота в текущем году в зависимости от разных сценариев развития событий в мировой экономике может вырасти от 3% до 13% и повыситься до 2100 долларов", — заключает Мильчакова. В ходе понедельника цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex колебалась у отметки 1880 долларов за тройскую унцию.