МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Золото умеренно дорожает во вторник утром, торгуясь чуть выше 1885 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Поддерживает котировки некоторое ослабление доллара. Доллар почти стабилен к евро и иене перед выступлением главы ФРС США

По состоянию на 8.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,25 доллара, или на 0,39% — до 1 886,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% — до 22,348 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 103,51 пункта.

Удешевление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Позднее во вторник он выступит в Экономическом клубе Вашингтона. Трейдеры будут ждать подсказок по экономическим ожиданиям и монетарной политике, которые могут отразиться на курсе доллара и повлиять на стоимость драгоценного металла.