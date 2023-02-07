МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Золото умеренно дорожает во вторник утром, торгуясь чуть выше 1885 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Поддерживает котировки некоторое ослабление доллара.
По состоянию на 8.18 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,25 доллара, или на 0,39% — до 1 886,75 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% — до 22,348 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 103,51 пункта.
Удешевление доллара поддерживает котировки золота, делая его более доступным для покупки в другой валюте.
Рынки также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Позднее во вторник он выступит в Экономическом клубе Вашингтона. Трейдеры будут ждать подсказок по экономическим ожиданиям и монетарной политике, которые могут отразиться на курсе доллара и повлиять на стоимость драгоценного металла.