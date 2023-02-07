МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник отскочили от 4-недельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии, так как доллар США ослабевал, делая цветные металлы более доступными для держателей иных валют, передает Reuters.

По состоянию на 06.11 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 0,7%, до 8931 доллара за тонну, после снижения в течение четырех последних сессий.

Ралли доллара замедлилось, но все же он остается вблизи месячного пика, так как трейдеры пересмотрели в сторону повышения прогнозы роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В то же время компания First Quantum Minerals Ltd была вынуждена приостановить экспорт меди из принадлежащего ей рудника в Панаме. Погрузочные работы в порту были отменены.

"Длительные проблемы с поставками могут оказать негативное влияние на добычу, учитывая ограниченные емкости хранилищ", — отметили аналитики ING.

В последние недели цены на медь снижались, так как трейдеры и инвесторы пересматривали ожидания относительно темпов и масштабов восстановления спроса в Китае после отмены жестких антиковидных мер.

В то же время мировое производство меди в январе достигло самого высокого уровня за год, так как предприятия в Китае усилили активность. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные спутникового наблюдения за металлоплавильными заводами.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,8%, до 2553 долларов за тонну, цинк прибавил 0,9%, до 3157,50 доллара, свинец повысился на 0,7%, до 2115,50 доллара, а олово подешевело на 0,2%, до 26920 долларов.

Вашингтон планирует ввести 200-процентную пошлину на импорт российского алюминия уже на этой неделе. Об этом в понедельник сообщил представитель правительства США.

"Если США выполнят задуманное и введут пошлину на российский алюминий, то это, вероятно, окажет незначительное влияние на мировой рынок", — полагают аналитики ING, отмечая, что на долю произведенного в России алюминия приходится менее 10% от общего объема импорта этого металла в США.