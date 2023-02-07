МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Во вторник золото торгуется без особых изменений, небольшое укрепление доллара ограничивает рост цен на драгоценный металл. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают новых экономических данных, которые могут определить динамику цен на рынке и повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно процентных ставок.

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла состоится во вторник в Вашингтоне, в 17.40 по Гринвичу.

По состоянию на 15.13 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось у флэтовой линии, по 1867,45 доллара за унцию. В ходе сессии понедельника контракты достигли самого низкого уровня с 6 января.

Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,2%, до 1883,20 доллара за унцию.

"Цены могут немного вырасти, однако в конечном итоге их ждет дальнейшая коррекция, и этот (рост) является лишь паузой (в рамках коррекции)", — считает Дэниел Павилонис, старший рыночный стратег-аналитик RJO Futures.

Доллар вырос на 0,3%, снижая привлекательность золота для держателей других валют.

Федеральной резервной системе США, вероятно, нужно будет повысить процентные ставки как минимум до 5,4% в целях обуздания инфляции. Устойчивость рынка труда США снижает вероятность наступления рецессии в экономике. Об этом во вторник заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

Руководители ФРС Джон Уильямс, Майкл Барр и Кристофер Уоллер выступят с речью на этой неделе. Вероятно, они "будут говорить о необходимости продолжить борьбу с инфляцией, и это повысит доходность гособлигаций", добавил Павилонис.

Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.

Трейдеры на рынке фьючерсов на процентную ставку теперь предполагают, что процентная ставка ФРС к июню немного превысит 5,1%. Предыдущий прогноз, обнародованный до выхода в пятницу сильных данных США по занятости, предполагал ставку ниже 5%.

По прогнозам аналитиков Commerzbank, к середине года цены на золото достигнут 1850 долларов, а к концу 2023 года — 1950 долларов.

Серебро на рынке спот торговалось с понижением на 0,4%, по 22,17 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,3%, до 968,86 доллара, палладий торговался с повышением на 2,8%, по 1642,61 доллара.