МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В пятницу газета Nikkei сообщила, что правительство намерено назначить управляющим центрального банка Кадзуо Уэду, после чего иена выросла против других валют, передает Reuters.

Правительство также выдвинет на посты заместителя управляющего Риозо Химино, который ранее возглавлял службу банковского надзора, и исполнительного директора центрального банка Синити Утиду, сообщила Nikkei.

В декабре Банк Японии неожиданно для рынков расширил диапазон допустимых отклонений доходности 10-летних облигаций от целевого уровня до 0,5% вверх или вниз от 0,25%.

С тех пор не умолкают разговоры о том, что банк может скорректировать или вовсе отменить систему управления кривой доходности, хотя на последнем заседании он воздержался от каких-либо изменений политики.

Иена выросла против большинства валют, так как аналитики ожидают, что новый управляющий положит конец крайне мягкой политике центрального банка раньше, чем считалось до сих пор.

По словам главного валютного аналитика UBS Джеймса Малколма, назначение Уэды следует рассматривать как сигнал о вероятности перехода центрального банка к более жестким условиям финансирования, так как он еще в 2016 году критиковал мягкую политику.

"Удивлен, что пара доллар/иена еще не упала до 129", — сказал Малколм.

"Возможно, причина в том, что инвесторы не знают, что это за персонажи. Я считаю, что они склонны к жесткой политике так же как Ямагути", — добавил он.

Бывший заместитель управляющего Банка Японии Хирохидэ Ямагути также выдвигался на пост главы банка и также критиковал его программу стимулирования.

Пара доллар/иена падала на 1,2%, до 129,8, а на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,9%, по 130,365.

Евро и британский фунт снизились против иены на 0,9%, до 140,01 и 158,16 соответственно, а австралийский доллар — на 0,7%.

"Рынки ожидали, что придет Амамия и продолжит дело Куроды", — сказал главный валютный аналитик Monex Europe Саймон Харви.

"Выход Банка Японии из крайне мягкой политики все еще во многом зависит от итогов весенних переговоров об оплате труда", — добавил он.

Ожидается, что правительство представит кандидатов парламенту 14 февраля.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,2% ниже уровня закрытия четверга, на 103,01, но, но, вероятно, он закончит неделю ростом на 0,06%. Это будет вторая неделя укрепления индекса подряд, чего не наблюдалось с октября.

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,1%, до 1,2134, после выхода данных, показавших, что Великобритании удалось избежать технической рецессии, так как в 4-м квартале прошлого года ее экономика не сократилась, а только стагнировала.

Пара евро/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,074, и, видимо, закончит вторую неделю подряд в минусе.

Норвежская крона укрепилась против евро и доллара США после выхода данных, показавших, что базовая инфляция в Норвегии разогналась до рекордно быстрого темпа.

"Норвегия и Швеция находятся в очень похожих ситуациях, они пытаются укротить инфляцию", — сказал Харви.

"Это заставляет их повышать процентные ставки, причем, весьма вероятно, более существенно, чем хотелось бы, и это отражается на валютных рынках", — добавил он.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,1%, до 0,6946, а новозеландский доллар поднялся против американской валюты на 0,2%, до 0,6338.