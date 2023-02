МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Американский индекс Nasdaq в пятницу снижается, передает Reuters. Акции роста оказались под давлением на фоне дальнейшего повышения доходности гособлигаций. Между тем бумаги Lyft падают после того, как компания, предоставляющая услуги по перевозке пассажиров, спрогнозировала прибыль в текущем квартале значительно ниже оценок.

Nasdaq может впервые в этом году снизиться по итогам недели. S&P 500 и DJIA за всю неделю также, вероятно, откатятся после комментариев чиновников ФРС США в пользу жесткой денежно-кредитной политики. Между тем более половины компаний, входящих в индекс S&P 500, отчитались о квартальных результатах.

Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась до максимума более чем за месяц после неудачного аукциона 30-летних облигаций, омраченного низким спросом.

Акции Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp и Tesla Inc потеряли от 0,6% до 4,4%. Повышение доходности казначейских облигаций оказало давление на оценки акций роста.

"Если можно получить 4%-ную доходность по гособлигациям без какого-либо риска, зачем рисковать на фондовом рынке?— задается вопросом Адам Сархан, генеральный директор 50 Park Investments. — Это явно влияет на акции из индекса NASDAQ 100, поскольку они чувствительны к динамике процентных ставок".

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,18 пункта до 33 700,06 пункта, S&P 500 опустился на 9,72 пункта, или 0,24%, до 4071,78 пункта, а Nasdaq Composite потерял 92,48 пункта, или 0,78%, до 11 697,10 пункта.

В S&P 500 снижаются 8 из 11 субиндексов. Сектор дискреционного потребительского спроса упал на 1,3%. Нефтегазовый сектор набрал 2,2% на фоне роста цен на нефть после объявления планов России сократить поставки сырой нефти.

Акции Lyft Inc упали в цене на 35,3% после того, как компания опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз прибыли на текущий квартал и снизила цены, вызвав опасения, что она отстает от более крупного конкурента Uber Technologies Inc. Котировки Uber упали на 3,6%.

Бумаги Newell Brands Inc подешевели на 4,8% на более низких, чем ожидалось, прогнозах и заявлении об отставке гендиректора Рави Салиграма.

Более половины компаний S&P 500 уже отчитались о результатах, и, согласно данным Refinitiv, прибыль 69% из них превзошла оценки.

Акции Intel Corp опустились на 0,7%. Как сообщили два осведомленных источника, компания рассматривает возможность существенно увеличить действующую инвестпрограмму во Вьетнаме, которая оценивается в 1,5 млрд долларов.

Потребительские настроения в США в феврале вновь улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, однако домохозяйства ожидают сохранения высокой инфляции в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,61 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,08 к 1.

В составе S&P зафиксирован один новый 52-недельный максимум и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 13 новых максимумов и 39 новых минимумов.