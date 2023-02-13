МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (февраль) 5%  
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2022) -0,8% 2%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2022) -0,2% 0,5%
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь) -1  
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -0,1% -0,1%
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь) 6,4% 6,2%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь) 19,7 тыс 17,9 тыс
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (декабрь) 27 тыс 40 тыс
10:00 GBP Великобритания — Производительность труда 0,9%  
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (декабрь) 3,7% 3,7%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2022) 1,9% 1,9%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2022) 0,1% 0,1%
15:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 5,7% 5,5%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,4% 0,4%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,1% 0,4%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 6,5% 6,2%
19:30 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
22:05 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Сегежа Групп — СД (выборы члена правления компании)    