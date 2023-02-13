События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 февраля
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (февраль)
|5%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2022)
|-0,8%
|2%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|-0,2%
|0,5%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь)
|-1
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|-0,1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (декабрь)
|6,4%
|6,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (январь)
|19,7 тыс
|17,9 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (декабрь)
|27 тыс
|40 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|0,9%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (декабрь)
|3,7%
|3,7%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2022)
|1,9%
|1,9%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2022)
|0,1%
|0,1%
|15:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|5,7%
|5,5%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,4%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,1%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|6,5%
|6,2%
|19:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|22:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Сегежа Групп — СД (выборы члена правления компании)
https://1prime.ru/Financial_market/20230213/839789778.html