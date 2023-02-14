МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Доллар США упал во вторник, когда данные показали, что годовой рост потребительских цен в январе оказался самым слабым с конца 2021 года. Это подтверждает ожидания в отношении того, что Федеральная резервная система, возможно, приближается к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики, передает Reuters.

Индекс потребительских цен (CPI) в январе вырос на 0,5% после роста на 0,1% в декабре. На это указывают официальные данные, опубликованные во вторник. Росту месячного показателя частично способствовало повышение цен на бензин, которые в январе выросли на 3,6%.

Однако по сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс CPI в январе вырос на 6,4%. Это самый слабый рост с октября 2021 года. В декабре рост составил 6,5%. В июне рост годового показателя достиг максимума на 9,1%. Это самый сильный рост с ноября 1981 года.

Индекс доллара упал на 0,2%, до 102,93. Пара доллар США/японская иена упала на 0,2%, до 132,195.