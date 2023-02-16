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Lufthansa из-за забастовок отменила более 1300 пятничных рейсов
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Lufthansa в заявлении в четверг указала, что из-за забастовок отменила более 1300 пятничных рейсов, в том числе все рейсы в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, передает Reuters... ПРАЙМ, 16.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Lufthansa в заявлении в четверг указала, что из-за забастовок отменила более 1300 пятничных рейсов, в том числе все рейсы в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, передает Reuters.
Немецкий профсоюз Verdi в среду призвал сотрудников аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Штутгарте, Гамбурге, Дортмунде, Ганновере и Бремене выйти на 24-часовую забастовку. Как заявил профсоюз, попытки согласовать коллективный трудовой договор практически ни к чему не привели.