МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу показывают снижение, свидетельствуют данные торгов. Глобальный уход трейдеров от риска связан с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет поддерживать ставки высокими дольше. МИД пригрозил Европе ответными мерами в случае конфискации активов

По состоянию на 14.06 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,33%, до 7 986,32 пункта, французский CAC 40 уменьшался на 0,82%, до 7 305,73 пункта, немецкий DAX — 1,01%, до 15 377,45 пункта.

В Азии фондовые рынки закрылись снижением в среднем на 1%, а биржи США завершили торги четверга в минусе в среднем на 1,5%. Уход от риска связан с сильной статистикой из США и данными по инфляции в стране, которые поддержали ожидания того, что Федрезерв может сохранять ставки высокими более продолжительный срок.

Влияют на торги и корпоративные новости. Так, акции Uniper дешевеют во Франкфурте на 0,9%, в 2022 году чистый убыток компании подскочил в 4,5 раза, до 19 миллиардов евро, поскольку компания пытается заместить российские объемы газа.

А вот бумаги Mercedes-Benz дорожают на 2,8% после публикации сильного отчета. Чистая прибыль компании выросла в прошлом году на треть, до 14,8 миллиарда евро, выручка — на 12%, до 150 миллиарда евро.