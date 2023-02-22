МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на нефть в среду снижаются в цене третью сессию подряд. Как сообщает Reuters, сомнения в устойчивости спроса на топливо усилились на ожиданиях, что протоколы заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США просигнализируют о необходимости дальнейшего повышения процентной ставки.

Около 10.25 по Гринвичу апрельские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 1,13 доллара, или 1,36%, до 81,92 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 1,18 доллара, или 1,55%, до 75,18 доллара за баррель.

Перспективы экономики Европы по-прежнему позитивны, отметили в UBS. Опубликованные во вторник индексы менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны указали не неожиданно сильный рост.

В Morgan Stanley повысили оценку роста спроса на нефть в этом году до 1,9 млн баррелей в день против предыдущей оценки в 1,4 млн баррелей в день. Между тем в компании понизили прогноз цены нефти Brent на июль-декабрь.