МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы немного растут в среду перед публикацией протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.06 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 0,12%, до 33168,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 11515,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 3999,81 пункта.

Позднее Федрезерв опубликует протокол своего предыдущего заседания. Инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейших действий регулятора.

Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 79% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятором на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ранее такого решения ожидали 90% опрошенных.