МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на 0,25% в начале торгов понедельника, при этом цены расписок подпавшей под европейские санкции TCS Group Holding обваливались почти на 12,5%, но затем несколько откатились вверх, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа приостановит торги БПИФами "Тинькофф капитала" с 27 февраля

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижается на 0,25%, до 2202,57 пункта, долларовый РТС — на 0,23%, до 912,1 пункта.

Расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" падали в цене почти на 12,5%, до 2312,5 рубля, а к текущему моменту снижаются на 6,16%, до 2480 рубля. Также заметно дешевеют акции Росбанка (-1,45%), банка "Уралсиб" (-1,41%), префы банка "Санкт-Петербург" (-1,81%), акции МКБ теряют 0,03%, обыкновенные акции Сбербанка — 0,33%.

Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" подпали под действие очередного пакета санкций ЕС. В "Тинькофф банке" сообщали, что подготовились к санкциям и они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того, компания "Тинькофф инвестиции", входящая в TCS Group Holding, заявила, что переведёт активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.

В воскресенье "Тинькофф инвестиции" также сообщили на официальном сайте, что брокер временно приостанавливает торговлю иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже", торги планируется запустить в течение одной-трех недель. Также брокер сообщал, что с 27 февраля приостановит торги клиентов на бирже в евро, но даст вывести их с брокерского счета.