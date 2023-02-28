МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Котировки меди на LME могут прервать серию роста по итогам трех месяцев подряд, сообщает Reuters. В феврале цены находились под давлением на фоне укрепления доллара США и слабого спроса в Китае.

Около 05.16 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались почти без изменений, по 8805,50 доллара за тонну. За истекший период февраля цены упали на 4,5%, нацелившись на первое месячное снижение с октября.

Апрельские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) выросли в цене на 0,1%, до 68 780 юаней (9913,52 доллара) за тонну. Цены на медь на SHFE могут также продемонстрировать снижение по итогам месяца.

В январе цены на медь резко росли на надеждах на восстановление спроса в Китае, на который приходится примерно половина мирового потребления меди, после снятия карантинных ограничений.

Тем не менее в феврале спрос остался низким, что оказало давление на котировки. Кроме того, укрепление доллара сделало медь, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют.

Аналитики ожидают, что экономика Китая перейдет к стремительному восстановлению не раньше марта. Власти могут объявить о новых стимулирующих мерах по итогам Всекитайского собрания народных представителей.

Темпы роста запасов меди в Китае на прошлой неделе замедлились. Темпы недельного увеличения запасов меди на складах SHFE в пятницу стали самыми слабыми за этот год.

Премия за медь в китайском порту Яншань в понедельник выросла до 26,50 доллара за тонну, максимума с 1 февраля. Эта премия отражает спрос на импортную медь в Китае.

Между тем алюминий на LME торговался с понижением на 0,5%, по 2352 доллара за тонну, цинк подорожал на 0,1%, до 2992 долларов за тонну, олово выросло в цене на 0,9%, до 25 695 долларов за тонну, а свинец потерял 0,2%, до 2108 долларов за тонну.