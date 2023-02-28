МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник опустились к 2-месячному минимуму и могут продемонстрировать самое сильное месячное снижение с июня 2021 года. Как сообщает Reuters, котировки находятся под давлением на фоне укрепления доллара и перспектив дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Около 09.18 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1812,20 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки упали к минимуму с конца декабря 1804,20 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,4%, до 1817,70 доллара за унцию.

В начале февраля цены на золото достигли максимума с апреля 2022 года, однако затем совершили разворот. За истекший период этого месяца котировки упали более чем на 6%, так как сильные экономические данные США указали на устойчивость экономики, усилив опасения относительно дальнейшего повышения процентной ставки ФРС.

Цены на золото нацелены завершить месяц с понижением, так как на рынке ожидают, что процентные ставки останутся высокими более долгое время, чем предполагалось, отметил Карло Альберто Де Каса, аналитик Kinesis Money.

"Если инфляция продолжит ускоряться, цены на золото могут упасть в диапазон 1730-1740 долларов за унцию", — добавил аналитик.

"Нет никаких иллюзий", что инфляция быстро вернется к целевому уровню, заявил в понедельник управляющий ФРС Филип Джефферсон.

Золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, однако повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

Котировки золота приближаются к важной зоне поддержки 1780-1800 долларов, однако ее устойчивость, вероятно, будет определяться экономическими данными, отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

"Реакция на указанный район (поддержки) будет непосредственно свидетельствовать о текущих настроениях на рынке", — добавил он.

Индекс доллара готовится продемонстрировать рост по итогам месяца. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей иных валют.

Между тем серебро на рынке спот снизилось в цене на 0,3%, до 20,56 доллара за унцию, нацелившись на снижение по итогам второго месяца подряд.

Цены на платину выросли на 0,2%, до 936,27 доллара за унцию, палладий подешевел на 0,3%, до 1426,09 доллара за унцию. Цены на оба металла, вероятно, снизятся по итогам месяца.