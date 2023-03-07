МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Во вторник цены на золото потеряли более 1% на фоне укрепления доллара. Как сообщает Reuters, выступая перед конгрессом США, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл отметил, что центральный банк готов увеличить темпы повышений ставок.

Около 15.28 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 1,4%, до 1821,41 доллара за унцию. В понедельник котировки достигли более чем 2-недельного максимума 1858,19 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 1,6%, по 1825,60 доллара за унцию.

По словам Пауэлла, ФРС готова увеличить темпы повышений ставок, если это будет оправдано с точки зрения экономических данных.

"Это скорее намеренное, а не случайное, указание на "ускорение темпов ужесточения (денежно-кредитной политики)", даже если оно смягчено фразой "если потребуется". (Подобный комментарий) содействует росту доллара и понижательному давлению на драгоценные металлы", — считает Тай Вон, старший трейдер Heraeus Precious Metals.

Индекс доллара прибавил почти 1%, после выступления Пауэлла, делая золото менее привлекательным для держателей иных валют.

"Цены на золото уже отступили от уровней закрытия пятницы, однако намеки Пауэлла оказались более очевидными и агрессивными, чем ожидал рынок", — считает Вон.

Фондовые индексы в США также упали после комментариев Пауэлла.

Спот-цены на серебро снизились на 3,2%, до 20,37 доллара за унцию, платина упала на 4,2%, до 934,89 доллара за унцию, в то время как палладий подешевел на 3,1%, до 1395,06 доллара за унцию.