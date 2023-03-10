МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу продолжил нести потери против доллара США и, очевидно, нацелен на падение по итогам недели под давлением перспективы дальнейшего агрессивного повышения ставок в США, сообщает Reuters.

Тем временем индекс доллара держится в районе самого высокого уровня почти за три месяца. Трейдеры с нетерпением ждут выхода позднее в течение дня отчета по рынку труда США, так как он может подать сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок после воинственных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, прозвучавших ранее на этой неделе.

"Если отчет по числу рабочих мест не окажется хуже прогноза, пара доллар США/китайский юань может совершить прорыв выше 7,00", — говорит трейдер одного зарубежного банка. Он также отмечает, что позитивный отчет укажет на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США, что поддержит доллар и окажет понижательное давление на валюты развивающихся стран.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар США/китайский юань на уровне 6,9655 против 6,9666 в четверг.

На спот-рынке пара доллар/континентальный юань открылась на 6,9650, а в середине сессии торговалась по 6,9677. Если юань завершит сессию на этом уровне, то по итогам недели он потеряет почти 1%.

Рынки внимательно следят за колебаниями доллара, так как они могут вызвать рост пары выше психологически важного уровня 7,00, говорят трейдеры.

Рынки уже давно расценивают эту отметку как пороговый уровень, прорыв которого может спровоцировать усиление ожиданий в отношении падения юаня и оттока капитала.

На следующей неделе участники рынка переключат внимание на операции Народного банка Китая по предоставлению среднесрочных кредитов на следующей неделе. Они дадут более полное представление о денежно-кредитной политике в Китае.

"Мы ожидаем, что на следующей неделе Народный банк Китая вольет в систему 400 млрд юаней (57,42 млрд долларов) через механизм среднесрочного кредитования (MLF) под 2,75%, поэтому в целом ситуация с ликвидностью останется сбалансированной", — говорят аналитики ANZ.

В среду истекает срок кредитов MLF на сумму 200 млрд юаней.

На этой неделе Народный банк Китая вывел с рынка крупнейшую сумму более чем за два месяца.

В середине сессии индекс доллара находился на уровне 105,19. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,977.