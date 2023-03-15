МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду снижаются. Как сообщает Reuters, сильная волатильность акций Credit Suisse подогрела опасения насчет банковского кризиса. Между тем свежие макроданные указали на некоторую слабость экономики, что оставило в силе надежды на менее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

Бумаги Credit Suisse в США упали на 24,3% до рекордного минимума. Его крупнейший инвестор заявил, что не может предоставить швейцарскому банку дополнительную финансовую поддержку.

Как показала экономическая статистика, розничные продажи в США в прошлом месяце снизились на 0,4% после роста в январе на 3,2%. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали сокращение на 0,3%.

Кроме того, цены производителей в США в феврале неожиданно снизились, а рост цен в январе оказался не столь значительным, как предполагалось ранее.

После недавнего банкротства SVB Financial и Signature Bank усугубилось беспокойство насчет состояния других банков, что подогрело надежды на то, что ФРС воздержится от резкого повышения ставки на заседании позднее в марте целью обеспечить финансовую стабильность.

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась до 3,47%, а доходность 2-летних бондов — до 3,87%, но отскочила от сессионных минимумов, достигнутых после выхода макроданных.

Мнения трейдеров по-прежнему поровну разделены между паузой или повышением ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании ФРС позднее в марте.

Власти США прибегли к некоторым экстренным мерам и заверениям, благодаря чему акции американских региональных банков вчера существенно восстановились.

Сегодня на премаркете акции этих банков сначала продолжили ралли, но затем резко откатились.

Акции First Republic Bank упали на 13,1%, бумаги Western Alliance Bancorp и PacWest Bancorp потеряли 7,1% и 18,4% соответственно.

Бумаги ведущих американских банков, включая JPMorgan Chase & Co, Citigroup и Bank of America Corp, подешевели на 1%-5%.

Банковский субиндекс KBW понизился на 3,8%, а банковский сектор S&P 500 — на 4,2%.

"Любые неблагоприятные новости от крупного учреждения, в данном случае — Credit Suisse, оказывают резонансный эффект на финансовый сектор, — пояснил Майкл Джеймс, управляющий директор по трейдингу акциями в Wedbush Securities. — Учитывая все проблемы в Silicon Valley Bank и Signature Bank, ожидания насчет сохранения ставок ФРС или их повышения на 25 б. п. значительно укрепились".

Фондовые индексы США на прошлой сессии сильно выросли после того, как долгожданные макроданные указали на замедление инфляции потребительских цен в феврале. Это подстегнуло надежды на менее значительное повышение процентной ставки ФРС на заседании 21-22 марта.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average снизился на 417,25 пункта, или 1,3%, до 31 738,15 пункта, S&P 500 потерял 48,11 пункта, или 1,23%, до 3871,18 пункта, а Nasdaq Composite — 104,12 пункта, или 0,91%, до 11 324,03 пункта.

Акции Charles Schwab Corp подешевели на 1,9%. Вчера ее генеральный директор заявил, что у компании достаточно ликвидности и она не планирует привлекать капитал или заключать сделки.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 6,10 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 3,71 к 1.

В составе S&P не зафиксировано ни одного нового 52-недельного максимума, но отмечен 31 новый минимум, а у Nasdaq — 5 новых максимумов и 203 новых минимума.