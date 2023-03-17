МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу продолжают снижаться, и опасения относительно кризиса банковского сектора могут спровоцировать самое сильное за много месяцев падение котировок по итогам недели, сообщает Reuters.

По состоянию на 15.52 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились на 2,27 доллара, или 3,04%, до 72,43 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI упали на 2,13 доллара, или 3,1%, до 66,22 доллара.

Котировки нефти Brent нацелены завершить неделю падением более чем на 10%, продемонстрировав самое сильное ослабление с декабря. Контракты WTI могут утратить более 11%, что станет максимальным недельным падением с прошлого апреля.

"Текущие фундаментальные факторы не столь ужасны, как можно увидеть в котировках, но существуют опасения", связанные с тем, что нефть является более рискованным активом, чем золото, полагает Джон Килдафф из Again Capital LLC.