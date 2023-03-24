МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу торгуется вблизи 7-недельных минимумов, поскольку инвесторы по-прежнему переживают по поводу состояния банковской системы, а также продолжают анализировать намеки Федеральной резервной системы на паузу в повышении процентных ставок, сообщает Reuters.

Индекс доллара США, который отражает стоимость американской валюты против корзины из шести других основных валют, упал на 0,097%, до 102,48, оставаясь чуть выше 7-недельного минимума 101,91, достигнутого в четверг. При этом в четверг индекс впервые за шесть торговых дней завершил день с повышением.

По итогам очередного заседания в среду ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, однако с осторожностью оценила дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики из-за турбулентности в банковском секторе. Однако председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл оставил дверь открытой для дальнейшего повышения, если возникнет необходимость.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен в четверг в попытке несколько успокоить инвесторов вновь заявила, что готова принять дальнейшие меры для обеспечения безопасности банковских вкладов.

Согласно индикатору CME FedWatch, вероятность того, что на своем следующем заседании ФРС оставит ставку без изменений, оценивается в 68%, а вероятность еще одного повышения на 25 базисных пунктов — в 32%.

Акции банков в последние дне недели были подвержены масштабным распродажам после неожиданного коллапса двух американских кредитных организаций и экстренной продажи банка Credit Suisse его конкуренту UBS.

Кристофер Вонг, валютный стратег-аналитик OCBC, отмечает, что валютный рынок, очевидно, указывает на волну нежелания инвесторов рисковать, так как золото и японская иена растут, а почти все другие валюты падают.

"Учитывая то, что настроения по-прежнему уязвимы, я думаю, что котировки могут колебаться в обоих направлениях, в зависимости от неожиданных негативных факторов", — считает он.

Пара доллар США/японская иена опустилась до 130,16. Как показали опубликованные в пятницу официальные данные, базовая инфляция потребительских цен в Японии в феврале замедлилась, но индекс потребительских цен, не учитывающий цены на энергоносители, достиг 40-летнего максимума.

Инфляция по-прежнему превышает установленный Банком Японии целевой уровень 2,0%, поэтому участники рынка ждут, что регулятор в скором времени внесет изменения в свою политику контроля над доходностью.

Между тем Банк Англии в четверг повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, но заявил, что неожиданный всплеск инфляции, вероятно, быстро спадет. Это дало повод ожидать, что он завершил цикл повышения ставок.

Пара фунт/доллар торговалась почти без изменений, по 1,2285, достигнув в четверг семинедельного максимума 1,2341.

Пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,03%, по 1,0833, чуть отступив от 7-недельного максимума 1,0930, достигнутого в четверг.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,07%, до 0,669, а пара новозеландский доллар/доллар США опустилась на 0,14%, до 0,624.