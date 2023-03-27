МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Walt Disney Co в понедельник начала увольнение 7000 сотрудников, объявленное ранее в этом году. Компания стремится контролировать расходы и создать более оптимизированный бизнес, говорится в письме гендиректора Боба Айгера, разосланном сотрудникам, с которым ознакомились корреспонденты Reuters.

Затронуты будут несколько основных подразделений компании — Disney Entertainment, Disney Parks, Experiences and Products и корпоративное подразделение, сообщил источник. Телеканал ESPN не затронут текущими сокращениями, но, как ожидается, будут включен в последующие раунды.

Айгер сказал, что Disney начнет уведомлять сотрудников, попавших в первую волну увольнений, в течение следующих четырех дней. Второй, более масштабный раунд сокращений будет проведен в апреле, "при этом будет сокращено еще несколько тысяч сотрудников". Последний раунд начнется до начала лета, говорится в письме.

В феврале Walt Disney Co объявила о сокращении 7000 рабочих мест в стремлении сэкономить 5,5 млрд долларов за счет снижения расходов. Она также стремится вывести убыточный бизнес потокового вещания на прибыльность.

Компания крайне скупо рассказывала о деталях увольнений, хотя инсайдеры ждут, что сокращения произойдут до ежегодного собрания акционеров Disney, которое состоится 3 апреля.