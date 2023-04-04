МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером перешла к росту на фоне ослабления доллара и снижения доходности десятилетних гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото продолжают снижаться

По состоянию на 18.49 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 38,15 доллара, или на 1,91% — до 2 038,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 4,03% — до 24,992 доллара за унцию.

Ранее во вторник утром цена золота снижалась до 1 995 долларов за тройскую унцию, чему способствовал рост курса доллара и увеличение стоимости гособлигаций США. К вечеру американская валюта и госбонды перешли к отрицательной динамике, что, в свою очередь, поддержало рост котировок драгметалла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,48%, до 101,6 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,352% с 3,432% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.