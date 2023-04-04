МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером перешла к росту на фоне ослабления доллара и снижения доходности десятилетних гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Цены на золото продолжают снижаться

По состоянию на 18.49 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 38,15 доллара, или на 1,91% — до 2 038,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 4,03% — до 24,992 доллара за унцию.

Ранее во вторник утром цена золота снижалась до 1 995 долларов за тройскую унцию, чему способствовал рост курса доллара и увеличение стоимости гособлигаций США. К вечеру американская валюта и госбонды перешли к отрицательной динамике, что, в свою очередь, поддержало рост котировок драгметалла.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,48%, до 101,6 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,352% с 3,432% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.